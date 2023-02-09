Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ успешно выступил на конкурсе «Солнечный зайчик»

Ансамбль танца «Верес» Рязанского городского Дворца детского творчества участвовал в XXXI Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик»
Со 2 по 5 февраля ансамбль танца «Верес» (Руководитель Шарова И.И., педагог Мешихина Ю.Г.) Рязанского городского Дворца детского творчества участвовал в XXXI Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик», который проходил в МБУК «МКЦ г. Рязани». Учредители конкурса:
Администрация города Рязани;
Управление культуры администрации города Рязани;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный культурный центр города Рязани»;
ООО «АРТИСТЫ и ЗВЕЗДЫ».
«Верес» выступили с номерами, в которых задействованы 46 воспитанников и завоевали:
Лауреат 1 степени «На ощупь» , номинация эстрадный танец.
Лауреат 1 степени «А я выйду за дорогу», номинация стилизация-народного танца.
Лауреат 2 степени «Маковочки», номинация «Стилизация-народного танца», старшая
возрастная группа.
Поздравляем «Верес» с достойными результатами!
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