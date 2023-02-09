Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ успешно выступил на конкурсе «Солнечный зайчик»

Ансамбль танца «Верес» Рязанского городского Дворца детского творчества участвовал в XXXI Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик»

Со 2 по 5 февраля ансамбль танца «Верес» (Руководитель Шарова И.И., педагог Мешихина Ю.Г.) Рязанского городского Дворца детского творчества участвовал в XXXI Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик», который проходил в МБУК «МКЦ г. Рязани». Учредители конкурса:

Администрация города Рязани;

Управление культуры администрации города Рязани;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный культурный центр города Рязани»;

ООО «АРТИСТЫ и ЗВЕЗДЫ».

«Верес» выступили с номерами, в которых задействованы 46 воспитанников и завоевали:

Лауреат 1 степени «На ощупь» , номинация эстрадный танец.

Лауреат 1 степени «А я выйду за дорогу», номинация стилизация-народного танца.

Лауреат 2 степени «Маковочки», номинация «Стилизация-народного танца», старшая

возрастная группа.

Поздравляем «Верес» с достойными результатами!