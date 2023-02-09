Четверг, 9 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ успешно выступил на конкурсе «Солнечный зайчик»

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Ансамбль танца «Верес» Рязанского городского Дворца детского творчества участвовал в XXXI Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик»

Со 2 по 5 февраля ансамбль танца «Верес» (Руководитель Шарова И.И., педагог Мешихина Ю.Г.) Рязанского городского Дворца детского творчества участвовал в XXXI Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик», который проходил в МБУК «МКЦ г. Рязани». Учредители конкурса:

Администрация города Рязани;

Управление культуры администрации города Рязани;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный культурный центр города Рязани»;

ООО «АРТИСТЫ и ЗВЕЗДЫ».

«Верес» выступили с номерами, в которых задействованы 46 воспитанников и завоевали:

Лауреат 1 степени «На ощупь» , номинация эстрадный танец.

Лауреат 1 степени «А я выйду за дорогу», номинация стилизация-народного танца.

Лауреат 2 степени «Маковочки», номинация «Стилизация-народного танца», старшая

возрастная группа.

Поздравляем «Верес» с достойными результатами!

Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ успешно выступил на конкурсе «Солнечный зайчик»
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ успешно выступил на конкурсе «Солнечный зайчик»
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ успешно выступил на конкурсе «Солнечный зайчик»
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ успешно выступил на конкурсе «Солнечный зайчик»
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ успешно выступил на конкурсе «Солнечный зайчик»
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ успешно выступил на конкурсе «Солнечный зайчик»

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