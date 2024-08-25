Воскресенье, 25 августа, 2024

Аномальная жара ожидает рязанцев в понедельник

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

жара
Beach фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

26 августа в Рязанской области температура воздуха днем может подняться до 32°С. Об этом предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Аномальная жара прогнозируется до 27 августа. Рязанцев просят помнить, что такую погоду трава и лесная подстилка загораются как порох. Запрещается посещать леса и разводить там костры, нельзя бросать непотушенные спички и окурки.

26 августа осадков не ожидается. Ночная температура воздуха составит +9…+14°С. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

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