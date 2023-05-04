Анна Рослякова проверила готовность памятников и мемориалов ко Дню Победы

4 мая первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова по поручению губернатора Павла Малкова оценила ход работ по благоустройству памятников и мемориалов в Рязанском районе.
В ходе рабочей поездки Анна Рослякова посетила сёла Поляны и Дубровичи, посёлки Мурмино и Варские, где оценила состояние мемориальных комплексов и прилегающей к ним территории.
Она особо отметила, что работа по поддержанию памятников и мемориалов в надлежащем состоянии должна вестись постоянно, вне зависимости от праздничных дат.
Инспекционные выезды на военно-мемориальные объекты будут продолжены. Всего на территории региона расположено около 800 памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне.
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