Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ»

Анна Хилькевич на время уходит из шоу «УТРО. ТНТ» в декрет. Эта эфирная неделя станет финальной – 9 августа Анна проведет последний выпуск перед отпуском. Пока она будет заниматься приятными хлопотами и готовиться к рождению дочери, пробуждение зрителей ТНТ возьмут в свои руки Ольга Серябкина, Анатолий Цой и их большая команда молодых ведущих.

Проект «УТРО. ТНТ» стал для Анны Хилькевич знаковым: именно в эфире утренней программы она раскрыла свою третью беременность. На протяжении 4 месяцев вместе с другими ведущими Анна будила аудиторию и заряжала позитивом на предстоящий день всех, кто начинает свой день вместе с телеканалом ТНТ. Также именно на шоу Анна помирилась с Ольгой Серябкиной. «Чёрная кошка» между девушками пробежала во время первого сезона реалити «Выжить в Дубае». Тогда у Анны и Ольги вспыхнул конфликт, уладить которой получилось в эфире «УТРО. ТНТ» в день рождения Серябкиной. Тогда же Анна предложила Ольге роль ведущей в утреннем шоу.

Анна Хилькевич, ведущая шоу: «Этот проект стал мне очень близок. С момента первых съемок я поняла, что это идеальный для меня формат. Я очень люблю утро, и начинать его вместе со страной особенно приятно. Я с улыбкой буду вспоминать весь съемочный процесс, как быстро пролетало время на площадке. Все благодаря моим прекрасным соведущим, гостям и съемочной команде, с которыми я ощущала невероятный прилив энергии, позитива и хорошего настроения. Буду вспоминать этот период только с положительными эмоциями и с нетерпением ждать своего возвращения в программу. Своим коллегам я хочу пожелать успехов в работе и много-много ярких моментов, чтобы они испытывали такое же удовольствие и легкость от съемочного процесса, как я. А всем зрителям я желаю начинать каждое утро в окружении любимых людей и в прекрасном расположении духа вместе с нашей программой «УТРО.ТНТ».

Ольга Серябкина, ведущая шоу: «Прежде всего я хочу пожелать Ане лёгких родов и считаю, что сейчас это самое важное – привести нового малыша в этот мир. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы этот период сопровождался максимально счастливыми мгновениями, которые останутся со всей семьей на всю жизнь. И конечно, мы все будем ждать ее обратно на работу, как только она восстановится!»

фото телеканала ТНТ

фото телеканала ТНТ

фото телеканала ТНТ