Анна Цивилева проверила ход строительства военных медучреждений в Рязани

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетила Рязань с рабочей поездкой. Она проверила, как идёт строительство объектов медицинской инфраструктуры военного ведомства, в частности, нового военного госпиталя.

По плану, госпиталь в Рязани должен быть достроен к середине сентября. Анна Цивилева ознакомилась с ходом строительных работ и пообщалась с представителями Военно-строительной компании и медицинскими работниками, которые будут работать в новом госпитале.

Руководитель проекта от Военно-строительной компании Алексей Поскотинов сообщил заместителю министра обороны, что на данный момент к госпиталю уже подведены все необходимые коммуникации: электричество и медицинские газы. Все необходимые разрешения от ресурсоснабжающих организаций получены в полном объёме. Планируемый срок завершения строительства — 5 сентября, а передача госпиталя Минобороны России запланирована на 15 сентября.

При строительстве госпиталя используются не только самые современные технологии строительства, но и медицины. Учреждние оснащается передовым лечебно-диагностическим оборудованием в соответствии с самыми высокими стандартами оказания медицинской помощи. Госпиталь будет обслуживать военнослужащих и членов их семей, а также военных пенсионеров.

«В структуру нового госпиталя войдут поликлиника, стоматологическое, терапевтическое и хирургическое отделения, а также консультативно-диагностическое отделение, оснащённое аппаратом для проведения рентгенологических, ультразвуковых и МРТ исследований. Возводимый современный пищевой блок позволит обеспечить всех пациентов полезной и вкусной едой», — отметила Анна Цивилева.

Заместитель главы оборонного ведомства подчеркнула, что качество медицинской помощи для военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции (СВО), постоянно улучшается.

На встрече с медицинскими работниками Анна Цивилева отметила высокое качество протезов, которые предоставляются ветеранам СВО. Она поручила в новых госпиталях сразу же готовить площадки для восстановления, реабилитации и обучения использованию технических средств реабилитации.

«Протезы, которые мы используем сейчас, многофункциональны и удобны. Это позволяет военнослужащим выполнять любые действия, включая занятия спортом, без каких-либо сложностей и неудобств», — добавила заместитель министра обороны.

Анна Цивилева также подчеркнула, что помимо улучшения инфраструктуры необходимо постоянно повышать качество проведения военно-врачебных комиссий после лечения участников СВО.

Ранее, во время поездки в Хабаровск, заместитель главы ведомства обратила внимание на недостаточное количество коек в военных госпиталях и необходимость их капитального ремонта. Она отметила, что эту проблему нужно решить в ближайшее время.

Сегодня представитель Военно-строительной компании сообщил Анне Цивилевой, что в ближайшее время планируется расширить коечный фонд военных госпиталей России почти на две тысячи мест. Также активно будут использоваться гражданские лечебные учреждения для долечивания военнослужащих, получивших ранения. Сейчас строятся новые корпуса в госпиталях и даже новые госпитали.

Например, сейчас строится пять типовых госпиталей, каждый на 150 коек. Также в двух городах строятся более крупные учреждения, каждое из которых будет вмещать не менее 300 больных.