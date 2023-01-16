Ангарский маньяк Попков попросился в зону спецоперации

Осужденный за убийство не менее 78 человек ангарский маньяк Михаил Попков заявил в беседе с «Вести Иркутск» о готовности отправиться в зону спецоперации.

Серийный убийца отметил, что попасть в армию – его мечта.

Попков уточнил, что боевые действия – не компьютерная игрушка и не художественная книжка, поэтому он не горит желаниям попасть именно на линию боевого столкновения.

«Протянуть бы еще январь–февраль, самые морозы. Для меня морозы – хуже», – заявил Попков.

Маньяк заметил, что не хотел бы отправиться из теплого помещения в холодную траншею. Он добавил, что пока не получал предложение отправиться в зону боевых действий.