Андрей Васильев стал самым популярным автором самиздата в прошедшем году

Писатель Андрей Васильев, пишущий в жанре ЛитРПГ, стал самым читаемым и продаваемым диджитал-автором в 2023 году, пишут «Известия».

На сервисе «Литрес» в прошлом году куплено 264 тысячи книг автора. Книга Васильева «Край неба» обогнала «Прыжок» Сергея Лукьяненко.

Эксперты «Литреса» отмечают рост популярности диджитал-авторов: в 2023 году их зарегистрировано на сервисе на 22% больше, рост продаж книг составили 16%.

В издательском сервисе Rideró зарегистрированы 86123 пользователей, прирост— 12% к 2022 году.