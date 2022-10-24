Андрей Шкуратов «Крiшна» о рок-эпохе с 90-х до наших дней: «Приехали какие-то тут ребята. А потом они становились звездами. И я становился звездой в своем роде»

Русский рок – это эпоха, пропитанная запахами кожаного плаща и тлеющей сигареты, это строчки «Группы крови» Цоя и размышления о правде «Брата» в исполнении Сергея Бодрова-младшего. На мотивах с пластинок и магнитофонных кассет выросло ни одно поколение. Да и кто в юношестве не задавался вопросом, как может быть «У шамана три руки», про которого так уверенно поет Шклярский из группы «Пикник»?

Андрей Шкуратов почти 30 лет занимается организацией рок-концертов в Рязани и области. А все началось с создания собственной группы, которая работала под девизом «лишь бы выступить»: за свой счет, используя старенькую аппаратуру и подручные материалы.

Андрей, вы не могли бы рассказать немного о вашей группе?

Группа «Петрович & Кумпания» была создана ради шутки: как-то в далеком 1997 году в домашних условиях появился на свет альбом «Когда мои друзья со мной» для близкого круга знакомых. И всем, на удивление, очень понравилось. Но только спустя 5 лет, 1 апреля 2002 года, в Арт-клубе «Планетарий» состоялось живое выступление. Неожиданно, творчество нашло слушателей: в начале 2000-х «Петрович&Кумпания» стали приглашать на фестивали «Панк-о-мания», «Панки в городе», юбилей газеты «МК» в Лужниках. Поступали предложения от таких исполнителей как «Наив», «Приключения электроников», «Люмен» на «разогрев» и презентации альбомов. Параллельно выезжали на сольные выступления по Московской области и в ближайшие регионы: Тула, Ярославль, Тверь и т.д. Звездами не стали, конечно, но те эмоции и непередаваемый драйв навсегда остаются в памяти.

Насколько мне известно, у вас есть сценический псевдоним, который до сих пор использует окружение рок-тусовок.

Он не сценический, это моё второе имя. Во время учебы в РГРТУ, больше 30 лет назад, у нас была смешная секта имени Патриса. Ко всему прочему, мы пели и «Харе Кришна Харе Рама». Собственно, так за мной и закрепился псевдоним «Крiшна».

Благодаря кому вы приобщились к рок-музыке? Кто оказал наибольшее влияние?

Два самых ключевых исполнителя в моей жизни – «Аквариум» и «Ария». «Аквариум» — это самая любимая, а «Ария» — самая родная группы. На первый рок-концерт я попал в 15 лет: «Ария», со мной пошла мама со словами: «я тебя одного не отпущу! не знаю, что это такое». После «Арии» начал случать рок осознанно; до этого мелькали «Beatles», «Kiss», то, что попадалось. Музыкальные предпочтения формировались постепенно: сначала увлечение перешло на «метал», затем «hard rock», панк и т.д. В возрасте 16 лет произошло знакомство с «Аквариумом» и закрепилось на долгое время.

В дальнейшем Андрея пригласили на должность организатора концертов тогда только строящегося клуба «Планетарий», где, по совместительству, продолжались репетиции и выступления его групп.

Многие рок-группы – это легенды, как вы ощущаете себя в такой звездной компании?

Часть групп становились звездами на моих глазах: вместе росли с профессиональной точки зрения, встречаясь год из года на рязанских площадках. Такие коллективы как «Король и шут», «Пилот», «Наив» и те, кто начинали деятельность в 90-х годах 20 века, набирали популярность и записывали альбомы параллельно с приездами в Рязань.

После стольких лет работы приходит восприятие артистов как коллег по цеху: наблюдаешь как взрослеют музыканты, меняется творчество, растёт популярность. Жизнь идет своим чередом.

Что для вас значил «Планетарий»?

«Планетарий» – это лучшее, что было. С «Планетарием» ушла целая эпоха. Только представьте и вспомните: в 2009 году на празднование Хэллоуина 31 октября пришли 900 человек, из них 800 в костюмах. В то время основной целью посещения клуба было не столько концерт групп, сколько процесс встреч и общения: многие просто сразу поднимались на второй этаж за столики, где видели так много знакомых лиц. Сейчас этого нет, людям стало не интересно. Как сказал Вит (вокалист группы «Extasy»): «раньше ты приходил в клуб с различными целями, которые сегодня легкодоступны в социальных сетях, что все упрощает». Масштабное использование интернета изменило мировоззрение. Раньше для встреч и общения мы ходили в клуб, а теперь мы ходим в интернет.

Насколько нам известно, сегодня вы занимаетесь не только организацией концертов, но и экскурсий по Рязанской и близлежащим областям.

Когда в 2020 году в период пандемии запретили мероприятия, связанные с концертной деятельностью, идея проведения и организации экскурсий по Рязанской области и за ее пределами возникла абсолютно случайно. «Галичья гора», «Кондуки», «Пьяный лес», «Шушмор» — сначала возил в те места, которые посещал сам, а потом решил изучать ближайшие регионы и искать новые темы для путешествий.

Когда мы едем в другие города, там нас встречают местные экскурсоводы и знакомят с окрестностями. Самое главное, чтобы было интересно людям.

Фото из личного архива Андрея Шкуратова

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