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Пятница, 1 апреля, 2022

Андрей  Широков: Государство должно заниматься социальными проблемами, а  не бизнесом

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Андрей  Широков: Государство должно заниматься социальными проблемами, а  не бизнесом

7info7

30 марта в Рязань с официальным визитом приехал  Заместитель Председателя Центрального совета «Российской  партии пенсионеров за социальную справедливость» Андрей Вячеславович  Широков.

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В интервью главному редактору «7 info» Надежде Майоровой общественный деятель России рассказал  о том, какие изменения будут происходить в сфере ЖКХ  в ближайшее время.

  — Андрей  Вячеславович, здравствуйте. В информационном потоке последнего месяца фокус внимания сконцентрирован на политической повестке. Известно, что  экономические процессы находятся в прямой зависимости от политики. Поэтому мои вопросы, так или иначе, будут касаться санкций и их последствий.

 — Когда и насколько повысятся тарифы?

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 — На прошлой неделе я провёл заседание комитета в ТПП по работе ЖКХ России во времена ограничений. Мы готовим итоговый документ, который будет направлен в Правительство РФ. Наша точка зрения – тарифы должны быть экономически обоснованными. Мы не можем «сажать» всю систему на безденежье.  Экспертные мнения по этому вопросу разделились. Одни говорят, что надо работать с субсидиями, другие считают, что  напрямую деньгами помогать ресурсным организациям.

Мы понимаем, что надо убрать огромное количество проверок с управляющих организаций, пересмотреть кредитную политику в отношении ресурсных организаций, все начисления необходимо делать на момент той  ставки рефинансирования, которая была в банке. Мы говорим о том, чтобы прекратить банкротить управляющие организации, всем автоматически продлить лицензии.

Если брать сферы внутри отрасли, то  будут проблемы с поставкой питьевой воды у водоканальных предприятий, потому что «химия», используемая для очистки воды, имеет коэффициент подорожания.  Например, алюминий вырос в цене на 80 %.

 Поэтому сегодня необходимо скорректировать все инвестиционные программы, а бюджету подвинуться  в  инвестициях  в сторону поддержания надёжности коммунального комплекса.

Конечно, всем хочется, чтобы тарифы не повышались. Но металл подорожал в разы. По трубам течёт вода. Поэтому государство должно оказывать адресную помощь малоимущим домохозяйствам.

Андрей  Широков: Государство должно заниматься социальными проблемами, а  не бизнесом

  — С начала специальной операции  и последующими за этим санкциями, стоимость квартир в Рязани  — выросла с 80 до 120 тысяч за метр в центре города. Минимальная цена квадратного метра в областном центре сегодня 85 тысяч за метр. По вашему мнению как будет развиваться ситуация дальше? Что будет с вторичным рынком жилья из-за роста ипотечной ставки?

 —  В этом вопросе, по моему мнению, три аспекта.

 Во-первых, строительные и отделочные материалы будут дорожать. Мы сделали ряд поблажек строительным компаниям, которые позволят менять ряд элементов в процессе постройки дома.

С моей точки зрения мы квадратный метр в миллионах не выдержим.  Потому что строить квартиры впрок без продажи бессмысленно.

Поэтому  ценник резко пошёл сейчас вверх, «вторичка» тоже пойдет вверх, потому что минимизируется количество вновь вводимого в эксплуатацию жилья.

Но есть третье. Бизнес недвижимости может отреагировать на малую доходность населения, которая будет идти вниз.

 Лично я снимаю шляпу перед людьми, которые играют вдолгую. Потому что кредитная история не для меня. Тем более сейчас. Стабильность в работе и заработке существенно снизиться.

Я думаю, что Россия должна развивать институт субсидируемой аренды для малоимущих. Мы этим практически не занимаемся.

 — Приобретение и продажа недвижимости в настоящее время – это жизнеспособная операция, или, если она неотложная, то лучше повременить?

 —  Она будет жизнеспособной, пока работают центры оформления недвижимости. Процесс идёт. Оформление через сервис «Мои документы» упрощено. Кому надо, тот покупает. Тема  раскрытия эскроу-счетов рассматривается даже до сдачи объекта. Цена стоимости недвижимости,  купли-продажи должна быть той, которая есть в данный момент. Если Вам надо, вы покупаете. Если нет – откладываете деньги.

Андрей  Широков: Государство должно заниматься социальными проблемами, а  не бизнесом

 — Льготные ипотечные программы возобновятся?

 — Я против льготных ипотечных программ. Собственность не должна создаваться за счёт других граждан страны. Или это ипотека в нормальном банковском исчислении, или найм.  А так  мы «плодим» нищих собственников.  Мы раздали всю квартирную недвижимость,  а сколько будет стоить эксплуатация? Поэтому государство заигрывает с населением, но я, как эксперт, считаю это нецелесообразным. Я считаю, что ипотека должна быть банковской без участия государства, которое должно помогать преференциями при строительстве и контролем стоимости жилья на выходе. Ипотека должна быть такой, сколько банковские деньги стоят.

 — Объекты, которые сейчас в процессе строительства. Достроят или нет? Хватит ли стройматериалов?

 —  Всё будет делаться для того, чтобы достроить. Государственная Дума принимает решение, чтобы разрешить государству из бюджетных денег выкупать не достроенные дома у тех, кто неспособен по каким-то причинам довести строительство до конца. Хотя моя субъективная точка зрения состоит в том, что государство должно заниматься социальными проблемами, а  не бизнесом.

Андрей  Широков: Государство должно заниматься социальными проблемами, а  не бизнесом

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