Андрей  Широков: Государство должно заниматься социальными проблемами, а  не бизнесом

30 марта в Рязань с официальным визитом приехал Заместитель Председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Андрей Вячеславович Широков.

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В интервью главному редактору «7 info» Надежде Майоровой общественный деятель России рассказал о том, какие изменения будут происходить в сфере ЖКХ в ближайшее время.

— Андрей Вячеславович, здравствуйте. В информационном потоке последнего месяца фокус внимания сконцентрирован на политической повестке. Известно, что экономические процессы находятся в прямой зависимости от политики. Поэтому мои вопросы, так или иначе, будут касаться санкций и их последствий.

— Когда и насколько повысятся тарифы?

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— На прошлой неделе я провёл заседание комитета в ТПП по работе ЖКХ России во времена ограничений. Мы готовим итоговый документ, который будет направлен в Правительство РФ. Наша точка зрения – тарифы должны быть экономически обоснованными. Мы не можем «сажать» всю систему на безденежье. Экспертные мнения по этому вопросу разделились. Одни говорят, что надо работать с субсидиями, другие считают, что напрямую деньгами помогать ресурсным организациям.

Мы понимаем, что надо убрать огромное количество проверок с управляющих организаций, пересмотреть кредитную политику в отношении ресурсных организаций, все начисления необходимо делать на момент той ставки рефинансирования, которая была в банке. Мы говорим о том, чтобы прекратить банкротить управляющие организации, всем автоматически продлить лицензии.

Если брать сферы внутри отрасли, то будут проблемы с поставкой питьевой воды у водоканальных предприятий, потому что «химия», используемая для очистки воды, имеет коэффициент подорожания. Например, алюминий вырос в цене на 80 %.

Поэтому сегодня необходимо скорректировать все инвестиционные программы, а бюджету подвинуться в инвестициях в сторону поддержания надёжности коммунального комплекса.

Конечно, всем хочется, чтобы тарифы не повышались. Но металл подорожал в разы. По трубам течёт вода. Поэтому государство должно оказывать адресную помощь малоимущим домохозяйствам.

— С начала специальной операции и последующими за этим санкциями, стоимость квартир в Рязани — выросла с 80 до 120 тысяч за метр в центре города. Минимальная цена квадратного метра в областном центре сегодня 85 тысяч за метр. По вашему мнению как будет развиваться ситуация дальше? Что будет с вторичным рынком жилья из-за роста ипотечной ставки?

— В этом вопросе, по моему мнению, три аспекта.

Во-первых, строительные и отделочные материалы будут дорожать. Мы сделали ряд поблажек строительным компаниям, которые позволят менять ряд элементов в процессе постройки дома.

С моей точки зрения мы квадратный метр в миллионах не выдержим. Потому что строить квартиры впрок без продажи бессмысленно.

Поэтому ценник резко пошёл сейчас вверх, «вторичка» тоже пойдет вверх, потому что минимизируется количество вновь вводимого в эксплуатацию жилья.

Но есть третье. Бизнес недвижимости может отреагировать на малую доходность населения, которая будет идти вниз.

Лично я снимаю шляпу перед людьми, которые играют вдолгую. Потому что кредитная история не для меня. Тем более сейчас. Стабильность в работе и заработке существенно снизиться.

Я думаю, что Россия должна развивать институт субсидируемой аренды для малоимущих. Мы этим практически не занимаемся.

— Приобретение и продажа недвижимости в настоящее время – это жизнеспособная операция, или, если она неотложная, то лучше повременить?

— Она будет жизнеспособной, пока работают центры оформления недвижимости. Процесс идёт. Оформление через сервис «Мои документы» упрощено. Кому надо, тот покупает. Тема раскрытия эскроу-счетов рассматривается даже до сдачи объекта. Цена стоимости недвижимости, купли-продажи должна быть той, которая есть в данный момент. Если Вам надо, вы покупаете. Если нет – откладываете деньги.

— Льготные ипотечные программы возобновятся?

— Я против льготных ипотечных программ. Собственность не должна создаваться за счёт других граждан страны. Или это ипотека в нормальном банковском исчислении, или найм. А так мы «плодим» нищих собственников. Мы раздали всю квартирную недвижимость, а сколько будет стоить эксплуатация? Поэтому государство заигрывает с населением, но я, как эксперт, считаю это нецелесообразным. Я считаю, что ипотека должна быть банковской без участия государства, которое должно помогать преференциями при строительстве и контролем стоимости жилья на выходе. Ипотека должна быть такой, сколько банковские деньги стоят.

— Объекты, которые сейчас в процессе строительства. Достроят или нет? Хватит ли стройматериалов?

— Всё будет делаться для того, чтобы достроить. Государственная Дума принимает решение, чтобы разрешить государству из бюджетных денег выкупать не достроенные дома у тех, кто неспособен по каким-то причинам довести строительство до конца. Хотя моя субъективная точка зрения состоит в том, что государство должно заниматься социальными проблемами, а не бизнесом.