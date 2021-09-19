7.7 C
Рязань
Воскресенье, 19 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Андрей Малахов расскажет о поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой

7info
Андрей Малахов расскажет о поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В одном из выпусков программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» расскажут о пропавшей в Рязани Елене Логуновой. Об этом, со ссылкой на участника съёмок программы, сообщают «Рязанские новости».

По данным издания, съёмки прошли в Рязани в четверг, 16 сентября.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Следователи предполагают, что совершено убийство.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся необходимые следственные действия. Рязанку ищут поисково-спасательные отряды.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,642ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]