Андрей Малахов расскажет о поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой

В одном из выпусков программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» расскажут о пропавшей в Рязани Елене Логуновой. Об этом, со ссылкой на участника съёмок программы, сообщают «Рязанские новости».

По данным издания, съёмки прошли в Рязани в четверг, 16 сентября.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Следователи предполагают, что совершено убийство.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся необходимые следственные действия. Рязанку ищут поисково-спасательные отряды.