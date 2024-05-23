Андрей Макаров: Новая налоговая система обеспечит выполнение национальных целей

23 мая состоялись парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства. Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что новая налоговая система обеспечит выполнение национальных задач.

В слушаниях участвовали более 700 человек: Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, Министр финансов РФ Антон Силуанов, представители 89 регионов (очно и в режиме ВКС), общественных и деловых объединений, экспертного и научного сообществ. От Рязанской области по видеоконференцсвязи участвовали министр финансов региона Марина Наумова, первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, председатель Комитета областной Думы по бюджету и налогам Михаил Агапкин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что плоская налоговая шкала, зарекомендовав себя, не решает тех задач, которые сейчас необходимы. Он предложил вывести из‑под прогрессивной шкалы доходы участников специальной военной операции. «Прогрессивная шкала должна быть справедливой. Давайте сразу скажем: она не коснется доходов участников специальной военной операции. Они защищают нас, защищают страну, получают вознаграждение за подвиги, уничтоженную технику», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов представил концепцию новой системы налогообложения. Он отметил, что все средства от дополнительных налогов пойдут на социальные цели: повышение адресных выплат, тем, кто нуждается в помощи, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, развитие инфраструктуры.

Поддержаны предложения: не повышать ставки НДС, рост которых может привести к разгону инфляции, а также сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам, что соответствует интересам большой части граждан, которые хранят свои сбережения в банках. Кроме того, планируется так перенастроить налоговый механизм, что обеспечит еще более широкие возможности для инвесторов, в первую очередь при реализации высокотехнологичных проектов, также дополнительную поддержку получит малый и средний бизнес.

Андрей Макаров сказал, что нельзя собрать налогов больше, чем готов заплатить сам налогоплательщик. Он отметил, что мнение людей является основой для формирования эффективной налоговой системы. По словам Андрея Макарова, подходы Правительства РФ, бизнеса, регионов, муниципалитетов по вопросам совершенствования налоговой системы совпадают.

Также он добавил, что новая налоговая система должна быть справедливой и сбалансированной. «Должна обеспечивать возможность выполнения государственных и социальных задач, национальных целей. Стабильность – это основа системы. И, конечно же, она должна отвечать интересам общества и экономики», – подчеркнул Андрей Макаров.