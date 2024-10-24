Андрей Макаров: Финансовая основа для реализации амбициозных целей,  поставленных Президентом, у нас есть

Парламентарий Андрей Макаров выступил на пленарном заседании Госдумы РФ, где в первом чтении был рассмотрен законопроект о бюджете страны на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Андрей Макаров обозначил приоритеты проекта основного финансового документа РФ: «Выполнение всех государственных обязательств перед людьми, обороноспособность и безопасность, включая социальные гарантии военнослужащих и членов их семей, технологический суверенитет». По словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, базу для реализации этих задач обеспечит рост экономики, которая развивается устойчиво, несмотря на внешние шоки. «В период с 2020 по 2023 годы рост нашей экономики составил 5,5%. Это в разы больше, чем у большинства так называемых развитых стран. Наша экономика вышла на новое качество. Это означает рост доходов. По сравнению с прошлым годом они увеличились более чем на 20%, это 6,7 трлн. рублей. А значит, финансовая основа для реализации амбициозных целей, поставленных Президентом, у нас есть», – сказал Андрей Макаров.

При этом парламентарий призвал коллег оценить риски. Это замедление мировой экономики, дефицит рынка труда, риски замедления инвестиций. Для того, чтобы снизить риски, Андрей Макаров предложил: проведение мониторинга в целях своевременного и гибкого реагирования методами бюджетной поддержки, согласованной бюджетной политики Правительства РФ и Центробанка, а главное – решительное улучшение делового климата. «Россия сошла с нефтяной иглы. Это новое качество нашей экономики. Поддержка отраслей должна выстраиваться, исходя из нового понимания ситуации сегодняшнего дня», – отметил Андрей Макаров.

Депутат обратил внимание на необходимость повышения качества подготовки госпрограмм, в рамках которых реализуются национальные проекты, а также остановился на проблемах межбюджетной политики. В частности, речь шла о поддержке десяти субъектов РФ, где сложилась самая сложная экономическая ситуация. Индивидуальные программы помощи были разработаны по поручению Президента РФ. Проект показал хорошие результаты, его решено продлить. «При определении приоритетов финансирования главное – учесть позицию регионов. Есть проблемы, которые должны решаться в первоочередном порядке, приоритеты расходования средств – решение насущных проблем людей», – подчеркнул Андрей Макаров.