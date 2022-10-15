Андрей Красов рассказал об эвакуации мирных жителей из Херсонской области

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов вместе с коллегами из «Единая Единая Россия» находится в Херсонской области, где помогает эвакуировать мирных жителей.
По словам Красова, после референдумов о присоединении к России киевский режим усилил обстрелы территорий.
Депутаты на месте отвечают на вопросы граждан, оказывают помощь в логистике, решают возникающие проблемы.
Депутаты обещают контролировать решения проблем, озвученных в индивидуальных обращениях людей.
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