Суббота, 15 октября, 2022
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Андрей Красов рассказал об эвакуации мирных жителей из Херсонской области

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Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов вместе с коллегами из «Единая Единая Россия» находится в Херсонской области, где помогает эвакуировать мирных жителей.

По словам Красова, после референдумов о присоединении к России киевский режим усилил обстрелы территорий.

— Ежедневно ракеты бьют по жилым домам, общественным местам, где собирается много мирных жителей, сделавших свой выбор, — пишет парламентария.

Депутаты на месте отвечают на вопросы граждан, оказывают помощь в логистике, решают возникающие проблемы.

— Вопросы на встречах у людей возникали разные. Например, как вывезти бабушку, которой 85 лет. Или можно ли выехать на своем автомобиле отдельно от сформированных групп, — рассказал Красов.

Депутаты обещают контролировать решения проблем, озвученных в индивидуальных обращениях людей.

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