Западные страны напрямую управляют украинскими военными. Это в первую очередь означает, что в «гибридной войне» в нашей стране Запад принимает непосредственное участие.

Наша разведка установила, что британские офицеры за 12 дней до начала спецоперации уже работали в Краматорске — в украинском штабе так называемой «Антитеррористической операции».

Напомню, в своё время именно указ Турчинова о проведении АТО стал началом 8-летней войны Украины с Донбассом.

Британские военные до сих пор участвуют в управлении украинскими военными на передовой.

Ранее с территории «Азовстали» пытались эвакуировать канадских высокопоставленных военных. И свидетельства прямого участия не простых наемников или инструкторов, а профессиональных военных в противостоянии РФ только увеличиваются.

Несмотря на все заявления о том, что Запад намерен поставлять ВСУ современные западные образцы военной техники и даже переучивает для этого украинских солдат и офицеров, на деле основными средствами, которые поставляются Киеву остаются советские системы.

По заявлению главы Минобороны Б.Уоллеса Великобритания закупает по всему миру вооружения советского и российского производства для последующей передачи Украине. Очевидно, что это удешевляет военную операцию западных сил.

Однако несмотря на упорное навязывание Западом военных конфликтов, эта военная помощь Украине теряет одобрение уже не только среди обычных жителей западных стран, но и в политических кругах.

-Сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении помощи Украине на $40 млрд в существующих формулировках.

-Конгрессмен Пол Госар назвал финансовую поддержку Киева «бесполезной тратой средств американских налогоплательщиков».

-Сын экс-президента США Д. Трампа открыто обвинил нынешнее американское руководство в коррупции, заявив, что большая часть из запрошенных Белым домом средств для Украины осядет в карманы чиновников по обе стороны Атлантики.

12 мая наш Президент дал точную характеристику всем лживым действиям Запада: «ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром».

И действительно Запад пошёл на большие жертвы. Сейчас их санкции против нашей страны провоцируют глобальный мировой кризис, обернутся и уже оборачиваются против самих же инициаторов.

В свою очередь, мы неоднократно предупреждали мировое сообщество о неизбежных проблемах глобального характера, с которым мир столкнётся из-за насильственного разрыва экономических связей, нарушения торговых цепочек, искусственного выдавливания России с рынков ряда стран. Но нас не хотят слышать.