Депутат Рязанской областной думы Андрей Глазунов считает необходимым начать активный сбор гуманитарной помощи для жителей Новой Каховки Херсонской области.

Как написал депутат на своей странице ВКонтакте, составлен список необходимого от людей и главы города. Андрей Глазунов призвал всех неравнодушных, кто хочет помочь организовать сбор, написать ему в личном сообщении или в комментарии к посту.

Андрей Глазунов: «Новая Каховка сейчас похожа на Припять: пустующие улицы и много разрушенных зданий. Бомбардировки и обстрелы мирных жителей со стороны Украины идут постоянно. На днях в городе погиб полуторогодовалый ребёнок! Людям нужна помощь, в городе гуманитарная катастрофа, не хватает жизненно необходимого»

Депутат сообщил, что собранных средств гигиены, дезинфицирующих средств, постельного белья катастрофически не хватает.

Предприятия Рязанской и Московской областей, администрация Шатурского района, а также частные спонсоры закупили и передали 70 бронежилетов, 70 касок, 70 аптечек бойцам спецподразделения «Дон Листань». Также бойцы получили дорогостоящие радиостанции, тактические бинокли, приборы ночного видения, квадрокоптеры и автомобиль УАЗ «Буханка».

«Совместно с ветеранами войск спецназначения для нашего спецназа передали особое оборудование. Ребятам, в полк наших мобилизованных из Рязанской области, привезли квадроцикл повышенной проходимости», – отметил Андрей Глазунов.

Бойцам указанных подразделений и жителям привезли 45 тонн продуктов питания.