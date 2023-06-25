Андрей Глазунов: «Новая Каховка сейчас похожа на Припять»

Депутат Рязанской областной думы Андрей Глазунов считает необходимым начать активный сбор гуманитарной помощи для жителей Новой Каховки Херсонской области.
Как написал депутат на своей странице ВКонтакте, составлен список необходимого от людей и главы города. Андрей Глазунов призвал всех неравнодушных, кто хочет помочь организовать сбор, написать ему в личном сообщении или в комментарии к посту.
Депутат сообщил, что собранных средств гигиены, дезинфицирующих средств, постельного белья катастрофически не хватает.
Предприятия Рязанской и Московской областей, администрация Шатурского района, а также частные спонсоры закупили и передали 70 бронежилетов, 70 касок, 70 аптечек бойцам спецподразделения «Дон Листань». Также бойцы получили дорогостоящие радиостанции, тактические бинокли, приборы ночного видения, квадрокоптеры и автомобиль УАЗ «Буханка».
Бойцам указанных подразделений и жителям привезли 45 тонн продуктов питания.