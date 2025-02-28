Андрей Епишин возглавил партийный проект «Единой России» «Защита животного мира», председателем общественного совета стала Марина Селезнева. Об этом сообщила официальная страница рязанского отделения партии ВКонтакте.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии Юлия Феоктистова встретилась с ними в штабе общественной поддержки «Единой России».

Обсудили состав общественного совета, а также основные направления деятельности в текущем году. Особое внимание будет уделено работе с бездомными животными, сбору и передаче кормов для животных, находящихся в зоне проведения СВО, приведению в нормативное состояние площадок для выгула животных на территории Рязани.