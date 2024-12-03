Аналитики: рынок электронной коммерции вырастет в пять раз

Объем рынка электронной коммерции к 2030 году увеличится в пять раз и достигнет 35 трлн рублей. Доля сегмента в общем обороте розничной торговли вырастет до 40% по сравнению с текущими 15%. Такой прогноз озвучили аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Аналитики отмечают тренд на дальнейшее развитие электронной коммерции как в части увеличения её доли на рынке, так и в улучшении качества сервисов. В частности, растут требования к скорости доставки. При этом омниканальность и совершенствование клиентского опыта во всех каналах продаж остаются ключевыми направлениями развития.

В среднесрочной перспективе участники рынка будут сосредоточены на следующих задачах:

Импортозамещение и развитие локальных российских брендов;

Создание и продвижение собственных торговых марок;

Внедрение собственных платежных решений, включая электронные кошельки и другие банковские или квазибанковские продукты.

Электронная коммерция получила мощный импульс к развитию во время пандемии COVID-19, когда выросла необходимость работы и потребления из дома. Крупнейшие экосистемы и маркетплейсы страны способствуют росту популярности онлайн-торговли, активно инвестируя в инфраструктуру сборки и доставки товаров, а также проводя промоактивности для поддержки продавцов, представленных на их площадках.