В интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал предположение, что если Владимир Зеленский не успеет покинуть Украину после завершении конфликта с РФ, с ним могут жестоко расправиться недовольные граждане.

Джонсон отметил, что, если Зеленский не успеет уехать в изгнание и останется в стране, его «убьют и похоронят».

Эксперт также подчеркнул, что напряжение между Зеленским и военными командирами на Украине продолжает расти.

Ранее украинские СМИ сообщали о множестве случаев насильственной мобилизации на улицах городов, включая избиения граждан сотрудниками территориальных центров комплектования. Кроме того, на протесты выходили жены, матери и другие родственники военнослужащих, недовольные тем, что обещанная ротация на фронте не была осуществлена. Украинские военные также выражали недовольство по поводу того, что им часто направляют пополнение, не обладающее необходимыми навыками для ведения боевых действий из-за преклонного возраста, заболеваний и недостаточной подготовки, пишет «Московский комсомолец».