Понедельник, 3 июня, 2024

Американские эксперты назвали три сценария завершения СВО

Автор: 7info

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Изображение от vecstock на Freepik

В новой статье американского журнала Foreign Policy обозреватели представили возможные сценарии завершения конфликта на Украине, пишет «Московский комсомолец».

По мнению авторов материала, существует три варианта окончания специальной военной операции (СВО).

Первый сценарий предполагает, что Россия в ближайшее время добьётся значительных успехов на поле боя и предложит Украине мирный договор, который будет учитывать её интересы. В рамках этого договора Россия может взять часть территорий, а оставшуюся часть страны вернуть в свою сферу влияния.

Второй сценарий предполагает, что Вооружённые силы Украины смогут отбить часть территорий, и по итогам мирного договора страна войдёт в состав ЕС и НАТО. При этом на её территории не будут располагаться военнослужащие других стран.

Третий сценарий допускает, что ни одна из сторон не сможет добиться значительных успехов на фронте. В рамках мирного договора Украина останется нейтральной страной, но будет обладать западным оружием и не будет находиться под влиянием России.

Авторы FP также считают, что ВСУ необходимо срочно провести контрнаступление, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.

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