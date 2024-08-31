Американская спортсменка применит необычную тактику в шоу «Игры без границ»

В эфире канала ТНТ спортсмены из девяти стран мира продолжают участвовать в «Играх без границ» (16+) — самом масштабном спортивном шоу на отечественном телевидении. Уже 1 сентября в 21:00 зрители увидят третий выпуск проекта, где встретятся представители Индии, Китая, США и, конечно, России.

Напомним, что игроки выступают парами (мужчина и женщина), и от результатов одного зависит количество баллов, за которые потом может побороться его партнер. Ведет шоу Ляйсан Утяшева, ну, а комментируют происходящее комментатор «МАТЧ ТВ» Роман Нагучев и комик Тамби Масаев.

В это воскресенье в сложнейших испытаниях поборются атлеты из Индии Шрияс Рао и Перл Монтейро. У себя на Родине молодой человек завоевывал медали сразу в двух дисциплинах — беге и кроссфите. А его напарница занялась спортом только после тридцати и добилась успехов в калистенике — силовых упражнениях с собственным весом. Интересы России в соревнованиях будут отстаивать выступающий на соревнованиях по кроссфиту Александр Ткачев и многократная чемпионка мира по самбо Мария Молчанова. Из США в нашу страну приехали игрок в американский футбол Хантер Кейвуд и тяжелоатлетка-любительница Рэйчел Ллойд.

Настоящая драма развернется вокруг пары из Китая. Дело в том, их Поднебесной испытать удачу приехал боец смешанных единоборств Чжан Липэн — настоящая звезда спорта в своей стране. Вместе с ним выступит Тан Мэнцинь — молодая легкоатлетка и тренер по прыжкам на скакалке. Девушка признает, что не очень подходит Липэну:

«Мой напарник — профессионал, я знаю, что он может победить в этой игре. А я же просто тренер по прыжкам на скакалке. Я не могу ему соответствовать», — признается Тан.

Сам же Чжан Липэн, узнав о том, кого поставили к нему в пару, пошутит:

«Никто не хочет поменяться?».

Впрочем, по ходу игры он проявит человеческие качества и постарается максимально поддерживать коллегу.

Зрителей и спортсменов ждут знакомые по предыдущим сериям испытания. В первом состязании атлеты будут переносить тяжелые ядра. Во втором — выталкивать друг друга с подвешенной к потолку платформы. Затем игроки будут играть «в догонялки» на раскачивающемся шаре. Наконец, две самые сильные команды встретятся на полосе препятствий.

Борьба окажется нешуточной, и некоторые из участников попытаются применить оригинальную тактику. Например, во втором испытании американка попробует напугать соперницу из Индии истошными воплями.

«Мне было бы страшно, если бы на меня так кричали, я бы спрыгнул с любой высоты», — заявит комментатор Тамби Масаев.

Девушка потом объяснит свои действия: «Я просто хотела выжить».

Фото: ТНТ