2025 год, согласно предсказаниям и прогнозам, уже претендует на то, чтобы стать переломным в истории мироздания. Мировой гегемон Соединённые Штаты Америки могут оказаться под водой, поток беженцев заполонит Российскую Федерацию. Именно об этом в своих пророчествах предупреждал известный православный старец Стефан Караульский. Его слова вспоминает издание Царьград.

Стефан Караульский — монах, который жил на святой горе Афон. Это человек удивительной судьбы, который не раз спасался от верной смерти, видел множества уголков света, а затем 40 лет жил в ските. По всему миру разлетаются его удивительные предсказания о судьбах России и США.

Америке старец сулил крах. По его словам, США скоро просто-напросто начнут исчезать, и участь людей, проживающих там, страшна. Все, кто выживет после разрушительной стихии, которая обрушится на государство, будут искать своё место в других странах, например, в России или в Сербии.

А речь, по словам Караульского, идёт о всемирной катастрофе, которая станет источником глобального мирового перелома. Штаты столкнутся со «страшной водной стихией». Вместе с тем россиянам переживать не стоит — наши земли масштабное ненастье не настигнет. Но есть другая опасность, которая свалится на наши плечи:

— Русским Стефан Карульский советовал беречь свои дома от беженцев, которые хлынут в нашу страну. Мигранты, как говорится в пророчестве, «займут каждый уголок, который был безлюдным до этого», — заявляют журналисты издания.

Ещё одно пророчество старца касается «московского правителя». Его Караульский передал киевским монахам в 2015 году. Сам старец тогда жил в пещере без интернета и связи с любыми благами вешнего мира, в том числе без телефона и ТВ. Он не знал ни имён, ни фамилий нынешних политиков. На вопрос, что будет с Россией дальше, он дал однозначный ответ:

— В Москве есть правитель. Он один настоящий христианин среди всех остальных правителей мира. Беречь его надо, за него надо молиться, – заявил гостям схимник. — Беречь его надо: ему очень тяжело, за него надо молиться…

Монахи тогда очень удивились словам старца и даже подумали, что он неправильно понял их вопрос. Но монах несколько раз повторил сказанные им слова.