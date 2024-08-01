Амбассадором «М5 Молл» станет победитель «Битвы блогеров»

1 августа в рязанском «М5 Молл» стартует одно из самых ярких и значимых событий года — «Битва блогеров». Это не просто креативное состязание, это шанс для талантливых людей заявить о себе, поделиться своими идеями и проектами. Победитель конкурса получит 150 000 руб. и возможность стать амбассадором «М5 Молл».

Стать участником «Битвы блогеров» может любой житель Рязани и области старше 18 лет, имеющий не менее 3000 подписчиков в социальных сетях.

Главные условия участия: быть подписанным на группу ТРЦ «М5 Молл» в социальной сети ВКонтакте, на канал в Telegram. Проводить встречи с подписчиками в ТРЦ «М5 Молл». Иметь открытый профиль в социальных сетях, где будут выкладываться конкурсные задания.

Этапы конкурса:

1–24 августа — сбор заявок.

7 сентября — отборочный тур.

21 сентября — полуфинал.

5 октября — финал.

На пути к победе участникам предстоит сделать несколько конкурсных заданий. Подробнее о них можно узнать на страницах «М5 Молл» в соцсетях.

Имя победителя станет известно 5 октября. Счастливчик получит контракт с ТРЦ «М5 Молл» на специальный проект «Амбассадор М5 Молл» и денежный приз в размере 150 000 рублей. Участник, занявший второе место в «Битве» получит 70 тысяч рублей, а «бронзовый» победитель — 30 тысяч.

«Битва блогеров» — это не просто конкурс, это шанс воплотить свои идеи в реальность, получить поддержку от одного из ведущих торгово-развлекательных центров Рязани и стань частью команды «М5 Молл».

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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