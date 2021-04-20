Алкоголики избили до полусмерти мальчика, который защищал деда от вымогательства

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В Бурятии четверо взрослых из мести избили 12-летнего подростка до полусмерти, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительной версии, местные алкоголики в лице двух кавалеров и двух дам пришли просить у пенсионера деньги в долг. Мужчина отказал, а его внук выгнал чужаков и запретил им беспокоить деда.

Выяснилось, что некоторые время спустя злоумышленники напали на ребенка. По словам матери школьника, она услышала запись, на которой тот зовет на помощь.

«Голова разбита, кровь шла, телесные повреждения. Вот в конце коридора его», – рассказал дедушка.

Нападавших задержали, скоро им изберут меру пресечения. Пострадавший находится на лечении.