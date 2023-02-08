Алкоголь предлагают продавать онлайн по QR-кодам

Бизнес предлагает запустить продажи алкоголя в Сети по QR-кодам. С такой инициативой к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Об этом пишут «Известия».

Чтобы решить главную проблему такой торговли — возможность приобретения спиртного подростками — предлагается использовать двухфакторную авторизацию. Покупать должен иметь подтверждённый аккаунт на Госуслугах, человек получает QR-код, который предъявляет курьеру.

Сейчас спиртное можно приобрести в интернете, объём рынка оценивается экспертами в 2-3 миллиарда рублей. При этом многие покупатели не понимают, что приобретают товар незаконно и пользуются услугами нелегальных продавцов.

Между тем, спрос на доставку алкоголя на дом растёт. Это подтверждают данные Яндекса, фиксирующие увеличение числа подобных поисковых запросов.

По информации журналистов, продажу спиртного в Сети несколько лет пытается легализовать Минфин РФ, но этому противится Минздрав. Медики уверены, что это сделает алкоголь более доступным, кроме того, есть риски, что его станут покупать подростки.