Алкоголь и смартфон украли из службы такси в Рязанской области

В Касимове 18-летний житель украл из службы такси алкоголь и смартфон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В Касимове взломали помещение службы такси. Работник организации сообщил полицейским, что из комнаты похитили смартфон и бутылки с напитками, которые остались от предыдущего арендатора.

Эксперты-криминалисты обнаружили на осколках разбитого окна следы крови взломщика. По версии следствия, злоумышленник порезал руку, когда залезал внутрь.

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Опрос местных жителей показал, что 18-летний касимовец был замечен со свежей повязкой на руке. У мужчины нашли смартфон, украденный из службы такси. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, 18-летний юноша заметил, что один местный продуктовый магазин закрылся. Через витрину он разглядел полку с оставшимся товаром – 5 бутылок вина. Надеясь, что в помещении остались и другие товары, он разбил стекло и забрался внутрь. В бывшем магазине, кроме алкоголя, был смартфон, стол и стулья. Забрав телефон и 5 бутылок вина, взломщик скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.