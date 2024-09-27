Пятница, 27 сентября, 2024

Алёна Блин ответила на оскорбления Даниила Вахрушева в шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ

Автор: Алексей Самохин

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Фото: ТНТ

В воскресенье на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Звёзды в джунглях», который по накалу страстей ни в чем не уступит предыдущему. В лагерь придет новая участница, Даниил Вахрушев серьезно поскандалит с Алёной Блин, и в шоу появятся новые правила, которые серьезно будут влиять на ход голосования. 

К звёздной команде шоу присоединится певица Клава Кока, которая сразу станет «лакомым кусочком» для лидеров двух образовавшихся коалиций — Алёны Блин и Натана. С обоими участниками Клава находится  в хороших отношениях, поэтому ей придётся сделать выбор, на чьей стороне она будет играть. Освоиться в джунглях ей поможет первое же испытание на монеты, на которое она отправится в компании других участников.

Его результаты могут существенно повлиять на голосование, которое снова не обойдется без скандала. Его устроят Даниил Вахрушев и Алёна Блин. Молодой актёр нелестно выскажется в адрес журналистки, назвав ее «такой же дамой, как и Дана». Это спровоцирует серьезную ссору. Алёна Блин не станет выбирать слова, чтобы прокомментировать ситуацию. 

«Сидит этот щенок, звать никак, я впервые вижу эту рожу наглую, и он позволяет в мой адрес что-то говорить. Сначала он Дану Борисову оскорбил — легенду телевидения! А потом рот на меня открыл. Ты вообще, мальчик, понял, на кого ты рот открыл? Ты пожалеешь о своих словах. Даниил — невоспитанное хамло, которое позволяет себе оскорблять женщин!», — выскажется Алёна.

Раскол в лагере станет очевидным: кто-то встанет на защиту Алёны и всех женщин в её лице, кто-то же попробует оправдать Даниила тем, что он просто не умеет справляться с эмоциями. Дров в костёр подбросят и новые правила шоу, которые наделяют одного из участников проекта сразу двумя голосами на голосовании.

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