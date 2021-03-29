Алексей Пустовалов назначен и.о. первого заместителя главы администрации Рязани

Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Рязани назначен Алексей Пустовалов. Об этом вечером в понедельник, 29 марта, сообщила у себя на странице в ВК мэр Елена Сорокина.

Сорокина напомнила, что на прошлой неделе кандидатуру Пустовалова на должность первого зама главы, руководителя администрации не согласовала городская Дума. Половина депутатов проголосовала за, двое против, 18 воздержались.

– Звучало мнение о скоропалительном подходе к вынесению вопроса на Думу, – написала Сорокина. – С большим уважением отношусь ко всем депутатам и их мнению. Депутатский корпус вносит огромный вклад в местное самоуправление, жизнь города. Отчасти соглашусь, что мы поторопились.

При этом она подчеркнула, что без руководителя аппарат администрации полноценно, как бесперебойный часовой механизм, работать не может. Поэтому было принято решение дать проявить себя на этом месте Алексею Пустовалову.

Мэр Рязани подчеркнула, что он знаком с работой аппарата, рос с низших должностей, знает процессы изнутри. При этом на время её возможных командировок исполнять обязанности главы администрации города будут более опытные заместители.