Александров день или Лесное ухоженье 28 марта: что нужно и нельзя делать

28 марта православные христиане вспоминают святых Агапия и Александра. Мученики пострадали за веру в Христа в IV веке.

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В народном календаре у этого праздника – два названия: Александров день и Лесное ухоженье. Считалось, что 28 марта из южных страх возвращаются чайки. А особые почести сегодня воздают лесным духам, ведь они восстают из зимней спячки.

Что нельзя и нужно сделать 28 марта? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 28 марта

В связи с тем, что 28 марта по лесу начинают ходить лесные духи, запрещается ходить в лес. Есть поверье, что потусторонние силы перевоплощаются в зверей и нападают на людей. А ещё начинаются «волчьи свадьбы», во время которых хищники особенно агрессивны и кровожадны.

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Сторону зверей в этот день занимает Леший. Провинившихся в этот день он может серьёзно наказать: лишить здоровья или ума.

Не стоит сегодня прибираться дома, можно вынести всю положительную энергетику.

Также запрещается обижать животных.

Стоит порадоваться, если дорогу вам перешла чёрная кошка. Сегодня она приносит удачу, особенно в денежном плане. Обижать чёрных кошек ни в коем случае нельзя, чтобы не отпугнуть денежное благополучие.

Народные приметы 28 марта

Если прилетели чайки, скоро начнётся ледоход;

Птицы купаются в лужах – к ненастью;

Слышите чириканье воробьёв? Быть скоро солнечным дням;