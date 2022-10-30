Александра Трусова после короткой программы заняла второе место в Гран-при России

Во втором этапе Гран-при России — турнире «Бархатный сезон» в Сочи – Александра Трусова стала второй после короткой программы. Для фигуристки это был первый прокат после ухода от Этери Тутберидзе, – пишет РБК.
Фигуристка чисто исполнила двойной аксель и тройной флип, однако в каскаде тройной лутц — тройной тулуп коснулась рукой льда.
Александра Трусова ушла из группы Тутберидзе к Светлане Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк.
После выступления фигуристка рассказала журналистам, что уйти от тренера Тутберидзе было её инициативой.
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