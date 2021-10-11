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Понедельник, 11 октября, 2021
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Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка

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Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка

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В понедельник, 11 октября, заместитель председателя областной Думы Александр  Шеверёв в рамках многоуровневого депутатского контроля  посетил  Верхний городской парк Рязани. Комиссия, в составе которой были представители городской Думы, администрации областного центра и общественности в присутствии  руководства подрядной организации проконтролировала ход благоустройства  парка.

До планового завершения работ остается совсем немного времени. Сроки неоднократно переносились.  Сдать объект «под ключ» подрядчик обещал  к началу ноября.  Однако, сегодня обнаружилось, что ряд работ в  Верхнем городском парке пока далеки от завершения. Так, не закончена установка новой ограды,  не до конца уложена тротуарная плитка на дорожках. Александр Шевырев отметил, что комиссия вновь обнаружила ряд недоделок и отставание по срокам. 

– Результаты неутешительные. Завтра будем собирать всех заинтересованных лиц и ещё раз планировать ежедневный объём работ, чтобы за 2 недели закончить этот объект,  –  заявил Александр Шевырёв.

Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка
Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка
Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка
Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка
Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка
Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка
Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка
Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка

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