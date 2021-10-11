Александр Шевырёв проверил ход благоустройства Верхнего городского парка

В понедельник, 11 октября, заместитель председателя областной Думы Александр Шеверёв в рамках многоуровневого депутатского контроля посетил Верхний городской парк Рязани. Комиссия, в составе которой были представители городской Думы, администрации областного центра и общественности в присутствии руководства подрядной организации проконтролировала ход благоустройства парка.

До планового завершения работ остается совсем немного времени. Сроки неоднократно переносились. Сдать объект «под ключ» подрядчик обещал к началу ноября. Однако, сегодня обнаружилось, что ряд работ в Верхнем городском парке пока далеки от завершения. Так, не закончена установка новой ограды, не до конца уложена тротуарная плитка на дорожках. Александр Шевырев отметил, что комиссия вновь обнаружила ряд недоделок и отставание по срокам.

– Результаты неутешительные. Завтра будем собирать всех заинтересованных лиц и ещё раз планировать ежедневный объём работ, чтобы за 2 недели закончить этот объект, – заявил Александр Шевырёв.