Александр Петров приедет в Рязань, чтобы представить фильм «Почтарь» (12+) , съемки которого проходили в Рязанской области. Драма снята к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Встреча с актером пройдет 25 апреля в 19:00 в кинотеатре «Формула кино» в ТРЦ «Виктория Плаза».

Съёмки кинокартины «Почтарь» проходили в Рязани, в музее-заповеднике Сергея Есенина в Константиново, в музее-усадьбе академика Ивана Павлова и в Касимове.

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Драма расскажет историю скромного почтальона-аутиста, который в военные годы защищает жителей маленького городка от плохих вестей. Главный герой, роль которого исполняет Александр Петров, с раннего детства разносит письма и делает это хорошо, за что ему благодарны все жители города. Однако происходит немыслимое: почтальон теряет важное письмо из военного ведомства. Выясняется, что последним телеграмму видел герой Петрова.