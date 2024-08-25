Воскресенье, 25 августа, 2024

Александр Бялко,бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» умер в 71 год

Автор: Алексей Самохин

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Журналист и бывший игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался от остановки сердца. Об этом РЕН ТВ сообщила его дочь, Мария.

«Он умер своей смертью, сердце», — сказала Мария, уточняя причину смерти своего отца. Она также сообщила, что прощание состоится во вторник, 27 августа.

Александр Бялко, по образованию физик-ядерщик, был многогранной личностью: он вел программу на радиостанции «Культура» и владел восемью языками. С 1979 по 2010 год он был участником интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

Эрудит ушел из жизни в возрасте 71 года.

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