Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки ситуации в Тюшево в Рязанской области

Ситуация с органическими отходами в посёлке Тюшево Рязанского района находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщает Telegram канал Информационный центр СК России.

Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СКР Владимиру Никешкину представить доклад о проведённых проверках, принятом решении и мерах к восстановлению прав граждан.

Ранее жители посёлка жаловались на нарушения в деятельности местного предприятия по переработке продуктов жизнедеятельности животных. Органические отходы попали в систему водоснабжения и затопили придомовые территории и дороги посёлка.

Местные жители вынуждены дышать зловонным запахом. Обращения в компетентные органы результата не принесли.