Александр Авдейко принял участие в церемонии награждения Чемпионата МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону в Рязанской области

В Рязанской области завершился Чемпионат МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. В соревнованиях приняли участие 59 команд из территориальных подразделений органов внутренних дел со всей России.
17 июня состоялась торжественная церемония награждения и закрытия соревнований.
В церемонии награждения приняли участие начальник Договорно-правового департамента МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Геннадьевич Авдейко, начальник УФСБ России по Рязанской области генерал-майор Сергей Евгеньевич Ерофеев, начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Анатольевич Алай, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Васильевич Фомин, руководитель Следственного комитета России по Рязанской области генерал-лейтенант юстиции Владимир Анатольевич Никешкин, руководители органов исполнительной власти, высших учебных заведений и общественных организаций.
Перед церемонией награждения победителей Чемпионата сотрудники Культурного центра УМВД России по Рязанской области представили концертную программу для гостей и участников соревнований.
Приветствуя собравшихся, начальник ДПД МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Геннадьевич Авдейко отметил:
В течение пяти дней более 500 сотрудников полиции боролись за звание сильнейших.
С заключительным словом к участникам соревнований обратился начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Анатольевич Алай:
Результаты соревнований по служебному биатлону и призеры командного первенства:
В личном зачете соревнований по служебному биатлону среди мужчин в возрасте до 35 лет:
- 1 место – Матвей Карамашев, ГУ МВД России по Краснодарскому краю;
- 2 место – Константин Лобов, ГУ МВД России по г.Москве;
- 3 место – Антон Козлов, УМВД России по Владимирской области.
В личном зачете соревнований по служебному биатлону среди мужчин в возрасте 35-40 лет:
- 1 место – Евгений Дога, ГУ МВД России по Краснодарскому краю;
- 2 место – Михаил Можегов, МВД по Республике Коми;
- 3 место – Андрей Сафронов, УМВД России по Вологодской области.
В личном зачете соревнований по служебному биатлону среди мужчин в возрасте 40 лет и старше:
- 1 место – Андрей Мильков, МВД по Республике Коми;
- 2 место – Олег Марусин, МВД по Республике Башкортостан;
- 3 место – Андрей Фарносов, УМВД России по Рязанской области.
В личном зачете соревнований по служебному биатлону среди женщин:
- 1 место – Кристина Даниленко, ГУ МВД России по Краснодарскому краю;
- 2 место – Надежда Харькова, УМВД России по Омской области;
- 3 место – Анастасия Алексеева, УМВД России по Новгородской области, Анна Колосова, ГУ МВД России по Иркутской области;
В командном зачете в соревнованиях по служебному биатлону — эстафета 4 по 1000 метров:
- 1 место – команда УМВД России по Рязанской области;
- 2 место – команда ГУ МВД России по Краснодарскому краю;
- 3 место – команда ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В командном зачете по служебному биатлону среди территориальных органов МВД России, во второй группе:
- 1 место – команда УМВД России по Рязанской области;
- 2 место – команда УМВД России по Владимирской области;
- 3 место – команда УМВД России по Вологодской области.
В командном зачете по служебному биатлону среди территориальных органов МВД России, в первой группе:
- 1 место – команда ГУ МВД России по Краснодарскому краю;
- 2 место – команда ГУ МВД России по Красноярскому краю;
- 3 место – команда МВД по Республике Башкортостан.
В командном зачете по легкоатлетическому кроссу среди территориальных органов МВД России, во второй группе:
- 1 место – команда УМВД России по Рязанской области;
- 2 место – команда УМВД России по Вологодской области;
- 3 место – команда УМВД России по Ульяновской области.
В командном зачете по легкоатлетическому кроссу среди территориальных органов МВД России, в первой группе:
- 1 место – команда ГУ МВД России по Московской области;
- 2 место – команда МВД по Республике Татарстан;
- 3 место – команда МВД по Республике Башкортостан.