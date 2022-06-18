Александр Авдейко принял участие в церемонии награждения Чемпионата МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону в Рязанской области

В Рязанской области завершился Чемпионат МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. В соревнованиях приняли участие 59 команд из территориальных подразделений органов внутренних дел со всей России.

17 июня состоялась торжественная церемония награждения и закрытия соревнований.

В церемонии награждения приняли участие начальник Договорно-правового департамента МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Геннадьевич Авдейко, начальник УФСБ России по Рязанской области генерал-майор Сергей Евгеньевич Ерофеев, начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Анатольевич Алай, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Васильевич Фомин, руководитель Следственного комитета России по Рязанской области генерал-лейтенант юстиции Владимир Анатольевич Никешкин, руководители органов исполнительной власти, высших учебных заведений и общественных организаций.

Перед церемонией награждения победителей Чемпионата сотрудники Культурного центра УМВД России по Рязанской области представили концертную программу для гостей и участников соревнований.

Приветствуя собравшихся, начальник ДПД МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Геннадьевич Авдейко отметил:

МВД России возобновило проведение Чемпионатов после сложностей пандемии и сегодня закрывается первое такое полноценное мероприятие, и оно прошло на высочайшем уровне. Выражаю благодарность организаторам Чемпионата – УМВД России по Рязанской области и органам исполнительной власти Рязанской области, которые сделали многое, чтобы встретить и разместить команды, подготовили все для соревнований. Спортивная, боевая и служебная подготовка очень важна для сотрудников органов внутренних дел, что позволяет выполнять все поставленные задачи.

В течение пяти дней более 500 сотрудников полиции боролись за звание сильнейших.

С заключительным словом к участникам соревнований обратился начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Анатольевич Алай:

Хотелось бы поблагодарить МВД России за то, что руководство доверило нам проведение этого Чемпионата. Поблагодарить организаторов соревнований, судейский корпус, тренеров и наставников. И, конечно, я хочу поблагодарить вас – участников Чемпионата, за мастерство, самоотверженность и отдачу. Мы надеемся, что еще не раз встретимся на рязанской земле.

Результаты соревнований по служебному биатлону и призеры командного первенства:

В личном зачете соревнований по служебному биатлону среди мужчин в возрасте до 35 лет:

1 место – Матвей Карамашев, ГУ МВД России по Краснодарскому краю;

2 место – Константин Лобов, ГУ МВД России по г.Москве;

3 место – Антон Козлов, УМВД России по Владимирской области.

В личном зачете соревнований по служебному биатлону среди мужчин в возрасте 35-40 лет:

1 место – Евгений Дога, ГУ МВД России по Краснодарскому краю;

2 место – Михаил Можегов, МВД по Республике Коми;

3 место – Андрей Сафронов, УМВД России по Вологодской области.

В личном зачете соревнований по служебному биатлону среди мужчин в возрасте 40 лет и старше:

1 место – Андрей Мильков, МВД по Республике Коми;

2 место – Олег Марусин, МВД по Республике Башкортостан;

3 место – Андрей Фарносов, УМВД России по Рязанской области.

В личном зачете соревнований по служебному биатлону среди женщин:

1 место – Кристина Даниленко, ГУ МВД России по Краснодарскому краю;

2 место – Надежда Харькова, УМВД России по Омской области;

3 место – Анастасия Алексеева, УМВД России по Новгородской области, Анна Колосова, ГУ МВД России по Иркутской области;

В командном зачете в соревнованиях по служебному биатлону — эстафета 4 по 1000 метров:

1 место – команда УМВД России по Рязанской области;

2 место – команда ГУ МВД России по Краснодарскому краю;

3 место – команда ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В командном зачете по служебному биатлону среди территориальных органов МВД России, во второй группе:

1 место – команда УМВД России по Рязанской области;

2 место – команда УМВД России по Владимирской области;

3 место – команда УМВД России по Вологодской области.

В командном зачете по служебному биатлону среди территориальных органов МВД России, в первой группе:

1 место – команда ГУ МВД России по Краснодарскому краю;

2 место – команда ГУ МВД России по Красноярскому краю;

3 место – команда МВД по Республике Башкортостан.

В командном зачете по легкоатлетическому кроссу среди территориальных органов МВД России, во второй группе:

1 место – команда УМВД России по Рязанской области;

2 место – команда УМВД России по Вологодской области;

3 место – команда УМВД России по Ульяновской области.

В командном зачете по легкоатлетическому кроссу среди территориальных органов МВД России, в первой группе: