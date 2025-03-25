Алаудинов рассказал, зачем ВСУ бросили наемников без кистей и голов в Курской области

Российские военные нашли в Курской области тела иностранных наемников без голов и кистей, таким образом ВСУ пытались скрыть их личности, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По данным СК, украинские военнослужащие поступали таким образом, чтобы не раскрывать персональные данные боевиков. Такие инциденты имели место во время боев в ЛНР.

«У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наемников, и на разных участка бойцы Минобороны фиксировали такие случаи, когда (ВСУ. — Прим. ред.) не могут забрать тела этих иностранных наемников, они отрубают им голову и руки для того, чтобы по отпечаткам и по лицу не могли опознать», — уточнил Алаудинов.

Генерал подчеркнул, что один из таких случаев произошел в Курской области, еще два — на других участках фронта.

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Алаудинов добавил, что в последнее время наемники заходят в зону боевых действий без документов.