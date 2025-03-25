Алаудинов рассказал, зачем ВСУ бросили наемников без кистей и голов в Курской области

Российские военные нашли в Курской области тела иностранных наемников без голов и кистей, таким образом ВСУ пытались скрыть их личности, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По данным СК, украинские военнослужащие поступали таким образом, чтобы не раскрывать персональные данные боевиков. Такие инциденты имели место во время боев в ЛНР.
Генерал подчеркнул, что один из таких случаев произошел в Курской области, еще два — на других участках фронта.
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Алаудинов добавил, что в последнее время наемники заходят в зону боевых действий без документов.