Алаудинов рассказал о проблемах со здоровьем у участников операции «Поток»

Большинство военнослужащих группы «Аида» спецназа «Ахмат», участвовавших в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, находятся на лечении из-за последствий длительного пребывания в газовой трубе. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Некоторые бойцы уже вернулись в строй, но большинство всё ещё проходит лечение, так как продолжительное нахождение в трубе серьёзно повлияло на их внутренние органы. Лёгкие и дыхательные пути действительно пострадали», — рассказал он.

Алаудинов выразил уверенность, что назначенное лечение принесёт результаты. «У нас есть возможность обеспечить полноценное восстановление бойцов, — подчеркнул генерал-лейтенант. — Мы делаем всё возможное, чтобы помочь им поправиться. Даст Бог, в скором времени они снова встанут в строй».

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Во время операции «Поток» бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V», преодолели около 15 километров внутри трубопровода и внезапно вышли на поверхность в районе Суджи, в глубине обороны ВСУ.

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в операции по проходу через газовую трубу участвовало более 600 военнослужащих. Особенно отличились подразделения «Ветераны», «Ахмат», 11-я ОДШБр и 30-й мотострелковый полк. Герасимов отметил «героические действия сводного штурмового подразделения», которые стали неожиданностью для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.