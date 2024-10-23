Среда, 23 октября, 2024
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Алаудинов назвал решающий месяц для СВО

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Алексей Самохин
Апти Алаудинов, фото: t.me/AptiAlaudinovAKHMAT

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, в своем телеграм-канале заявил, что ноябрь станет решающим месяцем для специальной военной операции на Украине.

По его словам, на всех участках фронта, где продвигаются российские войска, противник «трещит по швам». Алаудинов отметил, что ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года и обещает «очень серьезный результат». Он подчеркнул, что этот месяц станет ключевым в завершении СВО.

Генерал также заверил, что российские военные приложат все усилия для завершения операции на тех условиях, которые были поставлены с самого начала.

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