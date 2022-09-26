Алая магнитная буря в октябре 2022: когда произойдёт и как защититься

Октябрь 2022 года станет богат на магнитные бури, поэтому жизнь метеозависимых людей будет серьёзно осложнена.

Самой сильной станет первая магнитная буря – её уже называют Алой. Она продлится пять дней — с 1 по 5 октября. Сила этой бури будет варьироваться от 4 до 6 баллов. Люди с крепким здоровьем не почувствуют на себе её негативного влияния, а вот гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями придётся тяжело. Есть вероятность испытать сильную головную боль, головокружение, тошноту.

Вторая магнитная буря случится с 10 по 12 октября, её мощность – 3 балла. Так как она будет достаточно слабой, большинство людей не почувствуют на себе её силы.

Третья магнитная буря случится в конце октября – с 27 по 30 октября. Её сила составит 4-5 баллов, это может вызвать серьёзный дискомфорт у метеозависимых людей.

Метеорологи советуют: в период магнитных бурь важно иметь под рукой лекарственные препараты, которые помогают справляться с головной болью, болью в сердце, повышенным или пониженным давлением. Особое внимание стоит уделить рациону питания. Исключите из него острую и солёную пищу, кофе, алкоголь. Пережить неблагоприятный геомагнитный фон помогут отвары из целебных трав и здоровый сон.