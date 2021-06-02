Аквагример, конфетчик и другие редкие вакансии Рязанской области

- Advertisement -

В мае в Рязанской области ТОП профобластей выглядел следующим образом: «Продажи» — 28% от общего числа вакансий, «Производство» — 14%, «Рабочий персонал» — 13%, «Начало карьеры, студенты» — 11%, «ИТ, телеком» — 9%. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter.

Каждый месяц, наряду с привычными традиционными вакансиями, работодатели публикуют целый ряд необычных предложений для узкопрофильных специалистов. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru нашли самые интересные вакансии Рязанской области, на которые можно откликнуться прямо сейчас.