Аквагример, конфетчик и другие редкие вакансии Рязанской области

В мае в Рязанской области ТОП профобластей выглядел следующим образом: «Продажи» — 28% от общего числа вакансий, «Производство» — 14%, «Рабочий персонал» — 13%, «Начало карьеры, студенты» — 11%, «ИТ, телеком» — 9%. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter.
Каждый месяц, наряду с привычными традиционными вакансиями, работодатели публикуют целый ряд необычных предложений для узкопрофильных специалистов. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru нашли самые интересные вакансии Рязанской области, на которые можно откликнуться прямо сейчас.
- Аквагример. Зарплата от 10 000 руб. на руки. Основная задача — Разрисовка детям лиц специальными красками грим.
- Хореограф. Зарплата от 12 794 до 30 000 руб. до вычета налогов. В обязанности будет входить: осуществление обучению танцам; постановки и создания танцев с участием танцевальных коллективов; проведение работы по постановке новых и возобновлению ранее поставленных представлений, концертных программ, подготовке и проведению конкурсов.
- Дезинфектор. Зарплата от 42 000 до 52 000 руб. на руки. Обязанность – осуществление санитарной обработки помещений.
- Конфетчик. Зарплата от 18 000 до 36 000 руб. на руки. Обязанности: раскладка и сбор конфет с линии; отбор нестандартной продукции; подготовка сырья к производству; съем пластов с ленты и укладка их на стеллажи; мойка лотков, тары; просев крахмала.
- 3D Визуализатор. Зарплата от 25 000 до 60 000 руб. на руки. Основные задачи: моделирование архитектуры, интерьеров и предметов; настройка материалов; настройка освещения; подготовка сцены; рендеринг и постобработка.
- Флорист-дизайнер. Зарплата от 25 000 до 35 000 руб. на руки. Главная обязанность – составление букетов.
- Управляющий выставкой. Зарплата от 30 000 до 62 000 руб. на руки. Задачи: формирование эффективной рабочей команды; организация эффективной и результативной работы в филиале; соблюдение стандартов, регламентов, инструкций; обеспечение высокого уровня сервиса для клиентов; оптимизация деятельности в рамках допустимого бюджета; поддержание здоровой атмосферы в коллективе.
- Кондитер на производство. Зарплата от 29 500 до 29 500 руб. до вычета налогов. В задачи будет входить приготовление тортов, пирожных и других кондитерских изделий по технологическим картам; контроль за качеством изготовляемой продукции.
- Видеооператор. Зарплата от 40 000 руб. на руки. В обязанности будет входить съемка и монтаж видео.
- Садовница/садовник. Зарплата от 26 000 руб. на руки. Задачи: уход за цветами; обрезка кустарников; обработка растений от вредителей; уход и полив газона; поддержание прилегающей территории к дому в чистоте.