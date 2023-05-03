Актриса из Рязани сыграла сутенершу Ксении Раппопорт

8 мая в 21:00 телеканал ТНТ покажет две премьерные серии комедийного сериала «Неприличные деньги» – дерзкой истории про то, как построить бизнес в девяностые. Сериал погрузит зрителей в эпоху новой России: с первыми компьютерами и секс-шопами, коммерсантами и бандитами, джинсовыми куртками и импортными видеокамерами. А взглянуть на всё это предложат глазами скромного преподавателя, которому придётся против своей воли окунуться в суровый мир бизнеса ельцинской России.

Сериал погрузит зрителей в атмосферу начала девяностых: когда Советский Союз только-только распался, и жители независимой страны пытались адаптироваться к новой реальности, в которой каждый выживает как может. Кто-то живёт на одну зарплату, а кто-то – активно продаёт купленные в Польше джинсовые куртки, зарабатывая на новые квартиры и машины за счёт дефицитного товара. Авторы сериала говорят со зрителем на серьёзные темы социального расслоения и погружают в начало ельцинской эпохи через острые диалоги, тонкую работу с образами, драйвовый экшн, дерзкий юмор и неожиданные повороты сюжета.

«Неприличные деньги» могут похвастаться мощнейшим актёрским составом. В сериале снялись: Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Фёдор Бондарчук, Павел Деревянко, Ольга Тумайкина, Максим Лагашкин, Ирина Розанова, Роман Курцын, Владислав Ценёв, Леон Автаев и другие.

Ирина Розанова, уроженка Рязани, сыграла роль работницы мэрии Пятигорска, ведущей двойную жизнь: по вечерам она работает сутенершей, к которой главная героиня (Раппопорт) обратится за помощью. Фильмография Ирины Розановой насчитывает более 150 фильмов, зритель её знает благодаря таким громким проектам, как «Предпоследняя инстанция», «Стиляги», «Нина» и многие другие.

Смотрите премьерные эпизоды сериала «Неприличные деньги» 8 мая в 21:00 на телеканале ТНТ.

Возрастное ограничение 16+