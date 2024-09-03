Актриса из Рязани снялась вместе с Михаилам Пореченковым в новом сезоне комедии «Исправление и наказание» на ТНТ

16 сентября в 20:00 на ТНТ состоится большая премьера: долгожданное возвращение хита 2022 года от компании Good Story Media «Исправление и наказание». Зрителей ждёт продолжение истории Алёны Неверовой —заместителя начальника колонии по воспитательной части, а также её горе-родственников Верхоланцевых, которых она пытается превратить в приличных членов общества. Новые персонажи, любовные треугольники и ещё более экспериментальные методики перевоспитания — новый сезон «Исправления и наказания» будет ещё ярче, смешнее и глубже!

Наша землячка — актриса Юлия Гришаева. Юлия окончила Балтийский институт иностранных языков и международного сотрудничества (актёрская мастерская Л.Б. Эренбурга). Сотрудничает с театром-студией «Небольшой драматический театр Льва Эренбурга», БДТ им. Г. А. Товстоногова, «Таким театром», театром «ЦЕХЪ». В сериале актриса играет девушку с фамилией Чеснокова. На счету актрисы 16 работ. Ее можно увидеть в таких фильмах и сериалах как: «Француз», «Два, первый и второй сезон», «Исправление и наказание 2» и т. д.

В новом сезоне Алёну Неверову (Анна Михалкова) ждёт повышение – она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она ещё сильнее погрузится в работу и станет ещё более одержимой в своих затеях по превращению заключённых в добрых людей. Настолько, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой.

Кроме того, Неверову ждёт встреча с новым начальником колонии (Михаил Пореченков) – прожжённым циником, который разочарован в людях, и не верит, что их можно исправить. Он вступает в конфликт с Неверовой, и в столкновении двух разных взглядов для каждой из сторон родится новая истина.

Перевоспитательная комедия «Исправление и наказание» – 16 сентября в 20:00 на ТНТ!

«Исправление и наказание» (2 сезон)

Жанр: комедия, 16 серий

Производство: Good Story Media, ТНТ

Генеральные продюсеры: Артём Логинов, Антон Зайцев, Антон Щукин

Креативные продюсеры: Ильшат Латыпов, Павел Орешин

Продюсеры: Дмитрий Пачулия, Роман Хромов

Авторы сценария: Ильшат Латыпов, Павел Орешин, Станислав Староверов, Степан Киселев, Владимир Вагнер, Сергей Форостецкий, Сергей Фирсов.

Режиссер-постановщик: Эдуард Парри

Оператор-постановщик: Леван Капанадзе

Художник-постановщик: Марфа Ломакина

Кастинг-директор: Анна Сагалович

Исполнительный продюсер: Дмитрий Свит

Линейный продюсер: Ольга Дроздовская