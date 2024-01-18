Четверг, 18 января, 2024
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Актёра фильма «Триггер» Руденко задержали с мефедроном в трусах — SHOT

7info
Изображение от wirestock на Freepik
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Актёру фильмов «Триггер» и «Каменская» Анатолию Руденко грозит до трёх лет лишения свободы. Его задержали с мефедроном в трусах, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, Руденко задержан в центре Москвы вечером 17 января. Пакетик, в котором находилось 0,57 грамма мефедрона, артист спрятал в трусы, приклеив на скотч.

Со вчерашнего вечера задержанный находится в отделении, с ним работают следователи.

По информации SHOT, против актёра могут возбудить дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств».

Актёр сообщил, что нашёл пакет с белым порошком во время прогулки со своим псом. Он подумал, что в пакетике яд, которым догхантеры травят собак. Поднял и положил его в карман куртки.

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