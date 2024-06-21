Актёр Леонид Гусаров погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб актёр Леонид Юрьевич Гусаров. О смерти коллеги сообщили ВКонтакте представители Жуковской детской школы искусств.

Гусаров работал преподавателем театрального отделения ДШИ № 1.

— Из жизни ушел замечательный человек, талантливый актер, режиссер, поэт, преподаватель театрального отделения ЖДШИ № 1, — говорится в сообщении школы.

Гусаров — уроженец Ангарска. 13 февраля ему исполнился 51 год. После окончания Иркутского театрального училища работал в Омском драматическом театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии, а с 2012 по 2014 год в драматическом театре «Стрела».

В Жуковской детской школе искусств преподавал с 2012 по 2023 год.

В зону СВО Гусаров отправился в августе 2023 года.