Актёр Леонид Гусаров погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб актёр Леонид Юрьевич Гусаров. О смерти коллеги сообщили ВКонтакте представители Жуковской детской школы искусств.
Гусаров работал преподавателем театрального отделения ДШИ № 1.
Гусаров — уроженец Ангарска. 13 февраля ему исполнился 51 год. После окончания Иркутского театрального училища работал в Омском драматическом театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии, а с 2012 по 2014 год в драматическом театре «Стрела».
В Жуковской детской школе искусств преподавал с 2012 по 2023 год.
В зону СВО Гусаров отправился в августе 2023 года.