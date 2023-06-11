Актёр из «Ворониных» Куроптев погиб в ДТП с фурой

Киноактёр Станислав Куроптев погиб в результате ДТП с фурой, сообщает РЕН ТВ.
О смерти Станислава сообщил его друг Денис Гагарин. Смертельное ДТП случилось на автодороге Ярославль — Москва.
Автомобиль Куроптева задел фуру. Артист и дальнобойщик обсуждали аварию на обочине, в этот момент в фуру врезался другой грузовик. 28-летний Куроптев получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.
Актёра похоронят в родной Архангельской области. Жена артиста стала вдовой.
Куроптев снимался в сериалах и фильмах, в числе которых «Воронины», «Кодекс чести — 7», «Специалист», «Заповедный спецназ» и других.