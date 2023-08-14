Активные и творческие семьи приглашаются к участию в Фестивале детства Движения Первых «Во!СемьЯ!»

На Дне города Рязани в ЦПКиО пройдет легендарный фестиваль «Во! СемьЯ!», в этом году организатором выступает Движение Первых.

Участников и гостей праздника ждет яркая насыщенная программа: конкурс-парад декорированных колясок, дефиле в семейный карнавальных костюмах, конкурс для будущих мам «Животики» и для пап «Наши папаши», а также конкурс поделок, рисунков, фотографий и видеороликов. Самой активной и творческой семье достанется главный приз — полный холодильник продуктов!

Движение Первых подготовило площадки для всей семьи. Для детей — парк аттракционов и торговые ряды, для родителей — бесплатные консультации с юристом, психологом, специалистом по грудному вскармливанию, — делится Татьяна Косачева, председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

Подать заявку на участие можно на сайте Движения до 20 августа.

Возрастное ограничение 0+.