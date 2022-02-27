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Воскресенье, 27 февраля, 2022

Активисты потребовали отставки ивановского губернатора Воскресенского

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Активисты потребовали отставки ивановского губернатора Воскресенского

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В субботу, 26 февраля, активисты партии Коммунисты России провели акцию за отставку губернатора Станислава Воскресенского, пишут Ивановские Новости.

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Мероприятие состоялось возле памятника Фрунзе. Протестующие обвинили главу Ивановской области в убыли населения, закрытии предприятий, развале медицинской системы, отсутствии контроля за сферой ЖКХ.

Также активистов не устроило качество уборки улиц и ремонта дорог, и, наконец, отсутствие встреч с представителями различных партий.

В итоге стражи порядка задержали некоторых собравшихся на акцию.

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