Активисты потребовали отставки ивановского губернатора Воскресенского

В субботу, 26 февраля, активисты партии Коммунисты России провели акцию за отставку губернатора Станислава Воскресенского, пишут Ивановские Новости.

- Реклама -

Мероприятие состоялось возле памятника Фрунзе. Протестующие обвинили главу Ивановской области в убыли населения, закрытии предприятий, развале медицинской системы, отсутствии контроля за сферой ЖКХ.

Также активистов не устроило качество уборки улиц и ремонта дорог, и, наконец, отсутствие встреч с представителями различных партий.

В итоге стражи порядка задержали некоторых собравшихся на акцию.