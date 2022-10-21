Пятница, 21 октября, 2022
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Активисты посёлка Шлаковый хотят оформить в пользование землю под многоквартирными домами

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20 октября состоялась встреча представителей администрации и инициативной группы жителей пос. Шлаковый по вопросу проекта планировки территории поселка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

Активисты выразили пожелание оформить в пользование землю под многоквартирными домами, а также участки придомовых территорий. Специалисты пояснили, что инициативы будут связаны с внесением изменений в проект планировки территории поселка Шлаковый, рассказали о процедуре, сроках оформления документов со стороны заявителей и со стороны уполномоченных структур.

Также участники встречи затронули вопросы социальных объектов, дорожного хозяйства, озеленения в поселке. Взаимодействие с инициативной группой будет продолжено.

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