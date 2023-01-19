Активисты Народного фронта просят скорее ввести в эксплуатацию новый ФАП в Рязанской области

Активисты Народного фронта обратились к главе администрации Клепиковского муниципального района и министру здравоохранения Рязанской области с просьбой ускорить темпы ввода в эксплуатацию ФАП в селе Тюково.

Здание фельдшерско-акушерского пункта в Тюково, который обслуживал жителей больше 20 сёл, сгорело летом 2021 года. Медработники вынуждены вести приём в здании местной администрации, не приспособленном для этих целей.

Региональные власти после обращения активистов пообещали восстановить ФАП в 2022 году. До конца года возвели типовое каркасное здание и подвели электричество, но затем работы приостановились.

В ходе выездной проверки член центрального штаба Народного фронта, сопредседатель регионального штаба президентского движения, депутат Госдумы РФ Андрей Красов выяснил: для полноценного функционирования к зданию нужно подключить остальные коммуникации: воду, газ, канализацию, а также закупить медоборудование и пройти лицензирование.

Андрей Красов: «Фельдшерско-акушерский пункт в Тюково нужно запускать. Люди уже полтора года не могут получить качественные медицинские услуги. Просим власти активизироваться!»

Региональное отделение Народного фронта попросило главу администрацию Клепиковского района и главу минздрава Рязанской области ускорить темпы ввода ФАПа в селе Тюково в эксплуатацию. Активисты просят назвать точный срок старта оказания в здании медпомощи.