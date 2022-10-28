Актера Яновского, убившего и расчленившего трансгендера, отпустили из зала суда

Суд оставил без изменений приговор актеру из Петербурга Юрию Яновскому, который убил и впоследствии расчленил трансгендера, пишет КП.

Тело убитого нашли еще летом 2020 года в реке Мга в Ленобласти. Выяснилось, что 24-летний мужчина Джамшут, представившийся Тамарой, приехал на вызов к 54-летнему актеру. Трансгендер попыталась напоить и ограбить клиента, а после и вовсе схватилась за нож. Тогда, защищаясь, Яновский зарезал гостя.

Суд назначил обвиняемому 1 год и 10 месяцев колонии, но этот же срок Яновский уже отсидел в СИЗО. В феврале артиста выпустили прямо из зала суда.

Прокуратура посчитала, что убийство было умышленным, а суд квалифицировал его действия незаконно, и подала апелляцию. Однако накануне суд отказался отменять приговор.

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