Аграрии Рязанской области в этом году собирают рекордный урожай льна

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области продолжаются осенние полевые работы.

В 2022 году урожай масличного льна в регионе рекордный. Посевная площадь культуры – 14 тысяч гектаров. Это в 4 раза больше средней площади за предыдущие 5 лет.

По состоянию на 23 сентября обмолочено 60% площади, намолочено 11 тысяч тонн маслосемян. Цифра уже выше максимального урожая льна, который был получен в Рязанской области в 2021 году.

Идёт уборка и других масличных культур – рапса, горчицы и сои. Аграрии продолжают также уборку картофеля, сахарной свёклы, овощей открытого грунта и кукурузы на силос.

Зерновые культуры обмолочены на 99,5% площадей, намолочено 2 млн 975 тысяч тонн.

Под урожай 2023 года посеяно 287 тысяч гектаров озимых культур, это 80% от плана. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.